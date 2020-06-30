إنشاء وتطوير وترميم.. أبرز مشروعات الدولة في 2020 بمختلف المجالات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة.

المشروعات التي افتتحها السيسي لم تكن الأولى في هذا العام، بل سبقتها العديد من المشروعات منذ بداية العام الجاري، وتستعرض "الوطن" أبرزها فيما يلي، بحسب موقع الرئاسة:

مشروعات يونيو:

الإسكان الاجتماعي بمحافظة أسوان

بتكلفة 845 مليون جنيه تم تنفيذ 4976 وحدة سكنية لتوفير المسكن الملائم لعدد 22392 نسمة.

إنشاء محطة الصب السائل لتموين السفن بمحافظة السويس

يهدف المشروع إلى إنشاء 6 صهاريج (سولار/ بوتاجاز) بإجمالي سعة 250 ألف متر مكعب، من أجل زيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية الإستراتيجية.

الإسكان الاجتماعي بمحافظة الفيوم

يتمثل في 280 عمارة بإجمالي 6816 وحدة سكنية، بتكلفة مليار و30 مليون جنيه.

الإسكان الاجتماعي بمحافظة قنا

يتكون من 4248 وحدة سكنية بإجمالي تكلفة 710 مليون جنيه.

إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية بمحافظة القاهرة

يقع المتحف القومي للحضارة المصرية بالقرب من حصن بابليون، ويطل على عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.

تطوير 167 محطة سكة حديد

تتمثل أعمال التطوير في تجديد الأرصفة والمظلات، ودهان الواجهات، وإصلاح دورات المياه وشبابيك التذاكر، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحطات، وتحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وخلق مساحات استثمارية داخل المحطات؛ بما يحقق عائدًا ماديًّا للهيئة.

إنشاء محطة خلايا فوتوفلطية بكوم أمبو

إنتاج الكهرباء باستخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولتية يتم بواسطة تحول الطاقة الحرارية الساقطة من الشمس إلي طاقة كهربائية، يتم تجميعها في مجموعة من الكابلات لتوصيلها إلى مناطق الاستهلاك أو الأجهزة.

إنشاء وحدات ومراكز صحية بعدة محافظات

لتقديم خدمات طبية متميزة من تطعيمات وطب أسرة وصيدلية ومتابعة للحمل وإسعافات أولية.

تطوير ميدان التحرير والإضاءة الخارجية للمتحف المصري بالتحرير

شهد مشروع تطوير ميدان التحرير بوسط القاهرة، إنجازا كبيرا ليتحول المشهد بالميدان لمتحف مفتوح بعد تثبيت مسلة فرعونية بالوسط والبدء في أعمال تثبيت الكباش الفرعونية فور الانتهاء من ترميمها، كما تم استحداث منظومة الإنارة الخارجية للمتحف المصري القديم بميدان التحرير وبتكلفة 38.5 مليون جنيه.

تغطية ترع ومصارف لحماية البيئة بمحافظات مختلفة

بهدف الحفاظ على المياه في الترع والمصارف التي يعاد استخدام مياهها.

مشروعات مايو:

الإسكان الاجتماعي بعدد من المدن

ويهدف المشروع لتوفير مسكن ملائم للمواطنين.

التأمين الصحي الشامل

إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك إيمانًا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة.

إنشاء المتحف المصري الكبير

يقام المتحف على مساحة تصل الى 500 ألف متر مربع، تم جمع الخيال والفكر والإبداع من أجل وضع تصميم معماري فريد ومتميز لهذا الصرح الثقافي الكبير.

تدشين الغواصة S-43

تتميز بمدى إبحار يصل إلى ٢٠ ألف كم وسرعة إبحار عالية، ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح.

مشروعات إبريل:

إنشاء وتطوير عدد من المدارس

إنشاء ورفع كقاءة وتطوير عدد من المدارس .

برنامج الصحة النفسية وتنظيم الأسرة

دعم برامج الاهتمام بالصحة النفسية ، وسبل تنظيم الأسرة.

ترميم قصر البارون بمنطقة مصر الجديدة

تطزير قصر البارون، وإعادة شراءه.

مشروعات مارس:

إنشاء مصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بشركة "بنها" للصناعات الإلكترونية

مصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية، بطاقة إنتاجية ٥٠ ميجاوات سنويًّا.

مشروعات فبراير:

إنشاء محطة محولات كهربائية لخدمة مصانع شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة بالقليوبية

المشروع موضح بالفيلم التسجيلي بعنوان "صناعات واعدة" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية.

إنشاء قصر ثقافة توشكى

تبلغ مساحته الكلية 1450 متر مربع، ويتكون من طابقين ومسرح بمسطح 180 متر مربع وبتكلفة 33 مليون جنيه.

إنشاء قاعدة برنيس العسكرية وقاعدة برنيس

قاعدة برنيس العسكرية تُعدّ إنجازًا جديدًا يُضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية.

مشروعات يناير:

تطوير أقسام المستشفيات بجامعة طنطا

مستشفى جامعة طنطا تسعى في الفترة الأخيرة لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية حتى تتمكن من مواكبة زيادة المترددين من محافظات الدلتا.

ترميم مسجد الفتح بعابدين

أنشأه عابدين بك أمير اللواء السلطاني، حيث كان يجاور قصره مسجد صغير يعرف بمسجد الفتح.

إنشاء وتطوير 57 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بشمال سيناء

نشاء ورفع كفاءة وتطوير ٥٧ مدرسة، تضم 461 فصلًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 18.440 ألف طالب وطالبة.