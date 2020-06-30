أبوبكر: كلمة شكري أمام مجلس الأمن رائعة ومُصاغة بدقة شديدة

علق الإعلامي خالد أبوبكر على كلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال أبوبكر خلال تقديمه حلقة الإثنين من برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E": "أعتقد أنها كلمة رائعة بجد بكل المعاني تم صياغتها بدقة شديدة جدا وقال متوسط نصيب الفرد من الماء في مصر 560 مترا مكعبا سنويًا مما يجعلها من الدول التي تعاني من الشح المائي".

وأشاد أبوبكر بموقف السودان، مشيرًا إلى أنها تقف جنبًا إلى جنب بجوار مصر مع تنسيق عربي جيد جدًا في مجلس الأمن والمجتمع الدولي في قضية سد النهضة، مشددًا على أن موقف الدول العربية لا يشمل قطر.

وأشار إلى أنه يجب أن نمارس أكثر في الضغوط لكي نقنع المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاستصدار قرار بخصوص سد النهضة يساير الاحتياجات المصرية وأن تستمر المفاوضات لمدة أسبوعين تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.