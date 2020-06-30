معيط: وزير التموين طلب إعفاء الكمامات من القيمة المضافة.. قلت له حاضر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية عندما تقوم بشراء كمامات قماشية بكمية كبيرة بالتالي ستصبح سعرها أقل عن شرائها بالتجزئة، مؤكدًا أن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، طلب منه إعفاء الكمامات القماش التي ستوزعها الوزارة على البطاقات التموينية من ضريبة القيمة المضافة، ضاحكًا: "قالي عاوز أعفيها من ضريبة القيمة المضافة قولتله حاضر".

وأضاف "معيط"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن وزير المالية يكمن نجاحه في زيادة إيرادات الدولة، في حين أنه مُطالب سنويًا بزيادة المعاشات والمرتبات وصرف مبالغ هائلة على الاستثمارات وزيادة مشروعات الإسكان الاجتماعي، "يبقى لازم أزود الإيرادات مينفعش أعمل الحاجات دي كلها بالدين".

وعن إعفاء الكمامات القماشية التي ستطرحها وزارة التموين على البطاقات التموينية من القيمة المضافة، رد : "إن شاء الله ، هنشوف ، حاضر إن شاء الله".

وأوضح وزير المالية، أن أزمة فيروس كورونا ستجعل مصر تحقق معدلات نمو 4% بدلا من 5.8% مستهدفة وبالتالي كان قرار الحكومة فتح الأنشطة الاقتصادية بواقع 25% مهم لمنع حدوث كساد، فالحكومة تعاملت مع أزمة كورونا دون أن نفقد مكاسب التحسن الاقتصادي التي تحققت علي مدار السنوات السابقة علي جانب الموازنة العامة والفائض الأولي ومعدلات النمو.

وتابع :" استمرار عملية الإغلاق لسنة؛ يسبب توابع كبيرة على الدولة ويسبب مجاعة، متابعا أن مصر تسير بسرعة كبيرة في مجال النمو والتنمية".