عاجل.. 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا بأمريكا في يوم واحد

سجلت الولايات المتحدة، مساء أمس الاثنين، أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب البيانات التي نشرتها جامعة جونز هوبكنز ونقلتها "سكاي نيوز".

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، أن هذه الإصابات الجديدة التي سجّل العدد الأكبر منها في جنوب البلاد وغربها، رفعت العدد الإجمالي للمصابين في الولايات المتّحدة إلى حوالى 2.6 مليون مصاب.

وقرّرت السلطات الأمريكية التمهّل في رفع تدابير الإغلاق التي فرضتها لوقف تفشّي الوباء وبسبب التزايد الكبير في أعداد المصابين الجدد بالفيروس في بعض الولايات.

وفي سياق متصل واصل عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الوباء تراجعه في الولايات المتّحدة، وقد بلغ مساء الاثنين 355 وفاة.

وتعد الولايات المتحدة أكثر بلدان العالم تضررا من تفشي "كوفيد-19"، حيث سُجّلت فيها حتى الآن أكثر من 2.6 مليون إصابة بالفيروس التاجي، وهو ما يشكل نحو رُبع الإصابات المسجلة عالميا، بينما مات حوالي 126 ألف شخص جراء إصابتهم بالفيروس، وهو ما يشكل أيضا نحو ربع الحصيلة العالمية.

وواجهت الإدارة الأمريكية انتقادات كبيرة بسبب تأخر استجابتها لتفشي الفيروس، وتأخر إجراءات احتوائه في مراحله الأولى، فضلا عما يرى المنتقدون أنه ضعف لدور الإدارة الأمريكية في مواجهة الأزمة، وتركها سلطة اتخاذ القرارات بشأن جهود احتواء الفيروس لحكومات الولايات.

وتشهد عدة مناطق في جنوب وغرب الولايات المتحدة ارتفاعا حادا في عدد الإصابات الجديد بالفيروس، وبرزت ولايات فلوريدا وتكساس وأريزونا بشكل سريع كأحدث بؤر لتفشي الجائحة في الولايات المتحدة بعد تسجيل أعداد قياسية لحالات الإصابة الجديدة لأسابيع، كما ظهرت ارتفاعات حادة في أعداد المصابين بـ"كوفيد-19" في بعض الولايات التي لم تشهد تفشيا كبيرا للفيروس المستجد في المراحل الأولى.