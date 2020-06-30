"يد تبني ويد تجلب الحقوق".. مصر تفتتح مشروعات صباحا وتحمي مياهها مساء

"يد تبني ويد تحمل السلاح".. شعار أطلقه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بعد العام 1967، ليعبر بدقة عن مرحلة مجيدة من تاريخ شعبنا لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتطويرها، إلى جانب استعادة القوة والسيطرة الدولية، دون أن يوقف ذلك البناء ودون أن تتوقف التنمية، وقد كان هو النهج الذي سار عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا.

معاني الجملة السابقة واضحة، فما حدث في مصر خلال الـ24 ساعة الماضيين، وما تم وأُنجز من مهام صباحًا وليلًا، يشهد، إذ سعت مصر جاهدة للانتهاء من المشاريع القومية وافتتاحها بالصباح، فيما دافعت عن حقوقها في مياه النيل ليلًا أمام مجلس الأمن.

صباح أمس، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من المشروعات الحيوية في العاصمة القاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

المشروعات القومية جاءت كالتالي، مجموعة مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطاري سفنكس والعاصمة، حسب ما أوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وفي المساء، دافع السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن حقوق مصر في مياة نهر النيل، وأكد أنّ مصر لن تسمح بتهديد أمنها المائي، ولجأت إلى مجلس الأمن لمنع تزايد الاضطرابات في المنطقة بعد التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة.

وخلال كلمته أمام مجلس الأمن، قال شكري إنّ هناك خطرا وجوديا يهدد بالافتئات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري، ألا وهو سد النهضة الإثيوبي، مضيفا أنّ المشروع الضخم الذي شيّدته إثيوبيا على النيل الأزرق، قد يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر، بتهديده مصدر الحياة الوحيد لها.

ودعا شكري مجلس الأمن، إلى النظر في هذه القضية باعتبارها المحفل الذي أوكل المجتمع الدولي إليه، مسؤولية فريدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مطالبا أن يمارس المجلس مهامه بيقظة لتلافي تصاعد التوتر، ومنع اندلاع الصراعات، واحتواء الأزمات التي تهدد المساس بالسلام في إقليم يعاني قدرا من الهشاشة.