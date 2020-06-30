الحكومة تعلن عن كشف جديد للذهب باحتياطي يزيد على مليون أوقية

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تحقيق كشفاً تجارياً للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95٪ والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على مدار الـ10 سنوات المقبلة أكثر من مليار دولار.

الكشف الجديد يقع في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية

يُشار إلى أنَّ الكشف الجديد يقع في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقاً لتعاقدها مع شركة شلاتين.

ويعد الكشف التجاري الجديد للذهب نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية، والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً بين عدد من قطاعات الدولة والتي تسهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومى والشركة المصرية للثروات التعدينية.

مستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين بالتعدين بـ375 مليون دولار

ومن المنتظر، تكوين شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية للقيام بالعمليات في منطقة الكشف فور الانتهاء من الإجراءات لتكون ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة حيث يعمل حالياً كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

ويأتي الكشف الجديد متزامناً مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومي.

وأكّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار متابعة تنفيذ البرنامج الجارى لتطوير وتحديث قطاع التعدين في مرحلته الثانية والذي تباشر الوزارة تنفيذه منذ انطلاق مرحلته الأولى في عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 بهدف زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين، بما يؤدي إلى تعظيم استغلال الفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية المتحققة من هذا القطاع الحيوي وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية.

الملا: نستهدف زيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة بالتعدين في 2030 لمليار دولار

وأوضح أنَّه في ضوء الإصلاحات الجارية في كل نواحي صناعة التعدين طبقاً للبرنامج المنفذ فمن المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.

مد موعد غلق المزايدة الأولى للبحث عن الذهب إلى 15 سبتمبر 2020

وأشار إلى أنَّه تمّ إنجاز الإصلاحات التشريعية التي تعد محوراً رئيسياً في البرنامج والتي توجت بإصدار قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019، بعد تعديل بعض أحكامه وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة ولائحة الطرح الخاصة بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وإصدار نماذج جديدة لعقود اتفاقيات البحث بما يواكب النظم المطبقة عالمياً لجذب الاستثمارات إلى النشاط التعديني ويراعى مصلحة الدولة في هذا المجال.

وأضاف أنَّه جرى مد موعد غلق المزايدة الأولى للبحث عن الذهب لعام 2020 وهي أول مزايدة طبقاً للتعديلات الجديدة، والتي تم طرحها مارس الماضي، نتيجة لظروف جائحة كورونا عالمياً وذلك إلى 15 سبتمبر 2020 بدلاً من 15 يوليو 2020 مع تطبيق نظام تقييم عالمي للعروض الاستثمارية المقدمة يراعي كل الاشتراطات الدولية لجذب الاستثمار.