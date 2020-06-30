أقباط من أجل الوطن: 30 يونيو حدث فريد يصعب تكراراه في تاريخ الأمة

هنأ الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، اليوم، برئاسة كريم كمال، جموع الشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، تلك الملحمة الشعبية التي خرجت فيها ملايين الشعب المصري لإسقاط الجماعة الإرهابية.

وقال بيان صادر عن الاتحاد، أنه بهذه المناسبة الجليلة نجدد دعمنا للجيش المصري الباسل الذي ساند الثورة الشعبية، مؤكدا أن ثورة الثلاثين من يونيو، هي علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث حيث ثار الشعب على الإرهاب الذي كانت تاؤسس له الجماعة المحظورة من خلال الاستيلاء على أركان الدولة.

وقال كريم كمال، رئيس الآتحاد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو بطل شعبي لن يتكرر حيث انحاز ومعه الجيش الباسل، للإرادة الشعبية، واستجاب لرغبة الشعب ليقود مصر في مرحلة من أصعب مرحلها واستطاع خلال فترة وجيزة تحقيق طفرة حقيقية على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية.

وقالت هبة عبدالعزيز الأمين العام المساعد للاتحاد لشؤون المرأة، إن ثورة الثلاثين من يونيو، هي حدث فريد يصعب تكراره خاصة الدور البارز للمرأة المصرية في الميادين ودعم الثورة في سابقة لم تحدث قبل.

وأضافت "عبدالعزيز"، أن التاريخ سوف يكتب بحروف من نور دور الشعب المصري العظيم والرئيس السيسي البطل والجيش المصري الباسل في إنقاذ الوطن من المعزول وجماعته الإرهابية.