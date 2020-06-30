أقباط من أجل الوطن: 30 يونيو حدث فريد يصعب تكراراه في تاريخ الأمة

أقباط من أجل الوطن: 30 يونيو حدث فريد يصعب تكراراه في تاريخ الأمة
عبدالعزيز: الدور البارز للمرأة المصرية في دعم الثورة سابقة لم تحدث
كتب:
مروة مرسى
02:07 م | الثلاثاء 30 يونيو 2020
هنأ الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، اليوم، برئاسة كريم كمال، جموع الشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، تلك الملحمة الشعبية التي خرجت فيها ملايين الشعب المصري لإسقاط الجماعة الإرهابية.
وقال بيان صادر عن الاتحاد، أنه بهذه المناسبة الجليلة نجدد دعمنا للجيش المصري الباسل الذي ساند الثورة الشعبية، مؤكدا أن ثورة الثلاثين من يونيو، هي علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث حيث ثار الشعب على الإرهاب الذي كانت تاؤسس له الجماعة المحظورة من خلال الاستيلاء على أركان الدولة.
وقال كريم كمال، رئيس الآتحاد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو بطل شعبي لن يتكرر حيث انحاز ومعه الجيش الباسل، للإرادة الشعبية، واستجاب لرغبة الشعب ليقود مصر في مرحلة من أصعب مرحلها واستطاع خلال فترة وجيزة تحقيق طفرة حقيقية على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية.
وقالت هبة عبدالعزيز الأمين العام المساعد للاتحاد لشؤون المرأة، إن ثورة الثلاثين من يونيو، هي حدث فريد يصعب تكراره خاصة الدور البارز للمرأة المصرية في الميادين ودعم الثورة في سابقة لم تحدث قبل.
وأضافت "عبدالعزيز"، أن التاريخ سوف يكتب بحروف من نور دور الشعب المصري العظيم والرئيس السيسي البطل والجيش المصري الباسل في إنقاذ الوطن من المعزول وجماعته الإرهابية.