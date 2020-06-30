المفتي يحيي الرئيس في ذكرى 30 يونيو: قاد المرحلة بجرأة وشجاعة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنّ 30 يونيو هو ذكرى يوم راق يذكرنا باستعادة الهوية المصرية واستعادة مصر من بين مستقبل كان مجهولا وفي غاية الجهالة، وفي هذا التوقيت كنا لا ندرك المخاطر على وجه الحقيقية التي كان من الممكن أن تواجهنا، خاصة مع وجود فكرة الأخونة الملحوظة التي سعى الإخوان لتطبيقها في بعض المؤسسات.

وشدد شوقي علام على أنّ المؤسسات الدينية لم ترضخ لفكرة الأخونة من قبل الجماعة الإرهابية، "كان في تحديات هذا الوقت ومحاولات لذرع عناصر إخوانية بالمؤسسة، لكن لم ترضخ المؤسسة لذلك"، مشيرا لفكرة الاستعلاء ومحاولات الاستيلاء على العالم فكريا وماديا التي ينتهجها الإخوان.

وهنأ علام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية"، الشعب المصري بمناسبة هذه المناسبة: "نبارك للشعب المصري ونبارك للعالم العربي والإسلامي بثورة 30 يونيو التي أنقذت مصر والعالم العربي كله، وللرئيس الذي قاد هذه المرحلة باقتدار شديد وجرأة وشجاعة موروثة عن القوات المسلحة، التي تكافح وتدافع عن الوطن داخليا وخارجيا وتواجه الإرهاب الذي عانينا منه ولا زلنا نعاني".

واستكمل علام: "حققنا انتصارات كبيرة للغاية وكانت تجربة رائدة تحتاج للدرس والبحث ومصر رائدة في هذا المجال، ونوجه التحية لكل فرد من أفراد الجيش والشركة ولكل فرد من أفراد المؤسسات وكل مصري جندي في ميدانه ونوجه التحية والتقدير للأطقم الطبية في الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر، ولكل موظف وباحث ولكل مصري شريف يؤدي دوره في خدمة وطنه ويكافح ضد التحديات الكبيرة في الداخل والخارج، ولكن كل هذه التحديات التي يمر بها الشعب على مر التاريخ لا تمثل شيئا أمام صمود وإرادة الشعب المصري، ما دمنا نحن جميعا على قلب رجل واحد وما دمنا في اتحاد واصطفاف خلف القيادة الحكيمة التي تخوض البلاد لبر الأمان".