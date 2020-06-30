المطارات تستقبل آخر الرحلات الاستثنائية لإعادة 5732 مصريا اليوم

تستقبل المطارات المصرية اليوم، 50 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 5732 راكبا مصريا، قادمين من عدة دول وجهات أوروبية وعربية وأفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنّ صالات الوصول بمطارت القاهرة وأسيوط وسوهاج وبرج العرب، تستقبل خلال الـ24 ساعة المقبلة رحلات من الكويت والسعودية، ومن المنتظر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي عدة رحلات قادمة من الإمارات العربية المتحدة، وعمان مسقط، والسودان، والمغرب إضافة لعدة عواصم أوروبية وفي مقدمتها ميلانو الإيطالية، وفرانكفورت، على أن تكون هذه الرحلات هي الأخيرة، على أن تبدأ الرحلات المنتظمة بداية من غد الأربعاء .

ولفتت المصادر إلى أنّه بداية من غد الأربعاء نبدأ الرحلات المنتطمة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بشأن استئناف رحلات الطيران المدني.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أعلن عودة نحو 77 ألفا من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية، على متن 415 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، في ضوء سعى الدولة نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، وفي إطار التكاتف والتكامل بين مؤسسات الدولة الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.