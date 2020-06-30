الحكومة النمساوية تخصص مليون يورو مساعدات إنسانية لليمن

قرر مجلس الوزراء النمساوي، اليوم، تقديم مليون يورو من صندوق الكوارث الأجنبية إلى اليمن، مشيرا إلى أن الأموال ستوجه عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتخفيف من حدة حالة الطوارئ الإنسانية في اليمن.

وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم، أنه بعد سنوات من النزاع المسلح أصبح الوضع الإنساني في اليمن كارثيا.

وقال وزير الخارجية الكسندر شالنبرج، في البيان، إن الأموال التي تقررت اليوم تسعى إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين في اليمن.

وأشار البيان إلى أنه وفقا للأمم المتحدة فإن أسوأ أزمة إنسانية في العالم تقع حاليا في اليمن، حيث تسبب النزاع المسلح الدائر منذ مارس 2015 في حالة طوارئ إنسانية كارثية في اليمن، موضحا أنه وفقا لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFP، يعاني نحو ثلثي السكان من الجوع الحاد و18 مليون شخص ليس لديهم إمدادات مياه شرب كافية أو غير كافية كما أن ما يقرب من نصف جميع مرافق الرعاية الصحية لا تعمل.

ولفت البيان إلى أن حدوث الفيضانات في نهاية أبريل 2020 ساعد على تفاقم محنة العديد من الأشخاص المصابين وانتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا والملاريا ومع انتشار فيروس كورونا تدهور الوضع أكثر.

وذكر البيان أنه من أجل التغلب على وباء كورونا على الصعيد العالمي فإن التعاون الدولي ضروري.