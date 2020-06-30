8 آلاف طالب يؤدون امتحانات الفرق النهائية بجامعة القناة

قالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، إن إجمالي عدد طلاب الفرق النهائية الذين سيؤدون امتحانات نهاية العام 7941 طالبًا وطالبة بـ16 كلية ومعهد.

وأكد الدكتورمحمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن كلية الهندسة تستعد لاستقبال 310 طالبًا وطالبة بأقسام الكهرباء ومدني وعمارة وميكانيكا.

جاء ذلك أثناء جولة "شقيدف" التفقدية بكلية الهندسة والتجارة، اليوم الثلاثاء، للوقوف على آخر استعدادات الكلية، حيث شاهد شاشة العرض التي توضح مخطط سير الطلاب من بوابات الدخول من الجامعة وصولًا لمدرجات الامتحانات، كما تابع تجهيزات غرفة العزل المخصصة لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وتفقد "شقيدف" لجان كلية التجارة حيث سيؤدي 1227 طالبًا بالفرقة النهائية بكلية التجارة انتظام الامتحانات، وبشعبة اللغة الانجليزية 381 طالبًا، وفي تجارة انتساب 609 طلاب.