مطار القاهرة يودع آخر الرحلات الاستثنائية لإعادة 2521 عالقا لبلادهم

تغادر مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم، 59 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 2521 راكبا مصريا، مغادرين لعدة دول وجهات أوروبية وعربية وأفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنّ صالات السفر بمطار القاهرة الدولي تستقبل خلال الـ24 ساعة المقبلة، مسافرين إلى عدة دول، على أن تكون هذه الرحلات هي الأخيرة، وتبدأ الرحلات المنتظمة بداية من غد الأربعاء، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بشأن استئناف رحلات الطيران المدني.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أعلن عودة نحو 77 ألفا من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 415 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، في ضوء سعى الدولة نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة لتلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، وفي إطار التكاتف والتكامل بين مؤسسات الدولة الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.