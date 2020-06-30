جنيفير هدسون تجسد السيرة الذاتية لأسطورة الغناء أريثا فرانكلين

تجسد الممثلة والمغنية جنيفير هدسون، الحاصلة على جائزة أوسكار، السيرة الذاتية للمغنية الأسطورية أريثا فرانكلين، في فيلم عنوانه Respect.

الفيلم من إخراج ليسيل تومي، ويشارك في بطولته فورست ويتكر، أودرا ماكدونالد، وقصة لكالي خوري، وسيناريو لتريسي سكوت ويلسون.

ومن المقرر طرح الفيلم، بإصدار محدود يوم 30 ديسمبر، ثم بشكل موسع في 15 يناير بحسب موقع Variety.

وظهرت "هدسون" في المقطع الدعائي، قريبة الشبه بالمغنية الأمريكية الراحلة أريثا فرانكلين، والتي رحلت عن الحياة عام 2018 متأثرة بسرطان البنكرياس عن عمر ناهز 76 عاما.

وبطلة الفيلم جنيفير هدسون، ممثلة ومغنية أمريكية، ولدت في 12 سبتمبر 1981، وحصدت عدد من الجوائز من قبل منها جرامي، كما حصدت جائزة أوسكار في فئة أفضل ممثلة دور مساعد عام 2007 عن دورها في فيلم Dreamgirls.. وحصدت عن نفس الفيلم جائزة جولدن جلوب وبافتا.

وشاركت "هدسون"، في أكثر من 30 عملا فنيا، منهاAll Rise ،Lullaby Winnie Mandela ،The Secret Life of Bees.

يذكر أنه يجرى حاليا التحضير لأكثر من فيلم سيرة ذاتية، حيث أعلنت الممثلة الأمريكية، كريستين ستيوارت، عن تجسيدها دور الأميرة ديانا، في فيلم جديد بعنوان "Spencer"، من إخراج التشيلي بابلو لارين، وسيقوم بتأليفه ستيفين نايت.

وفي مجال الرياضة، أكد الممثل الأمريكي الحاصل على جائزة أوسكار جيمي فوكس، على تجسيده لشخصية أسطورة رياضة الملاكمة مايك تايسون.