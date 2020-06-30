القبض على 8 سيدات بتهمة استغلال 19 طفلا في التسول

كشفت مباحث "رعاية الأحداث" عن واحدة من أكبر عصابات استغلال الأطفال بعدما القت القبض على 8 سيدات بالقاهرة لاستغلالهن الأحداث في ارتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام وتبين أن المتهمات استغللن 19 طفلا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام مجموعة من الأشخاص، 8 سيدات، "لخمس منهن معلومات جنائية" باستغلال الأحداث في ارتكاب أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن حال استغلالهن لمجموعة من الأحداث أنجالهن في أعمال التسول بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وبصحبتهن 19 طفلا "حدث"، وبمواجهة المتهمات اعترفن بنشاطهن الإجرامي في استغلال أنجالهن على النحو المشار إليه بغرض الاستفادة المادية.