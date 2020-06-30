"دفنوه جنب البيت".. الزوج والأخ غير الشقيق يضربان الأب حتى الموت

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من ربة منزل، بتعدي كلٍ من شقيقها من الأب- زوجها "لهما معلومات جنائية" على والدها (47 عاما - تاجر خضروات) بالضرب فأوديا بحياته، وإخفائهما جثته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المبلغة أقرا بها واعترفا تفصيليلاً بإرتكابهما للواقعة لوجود خلافات بينهم، حيث قام المتهمان باستدراج المجني عليه لمنزل المتهم الأول وعقب وصوله إنهالا عليه بالضرب بـ"قطعة خشبية" حتى فارق الحياة، ثم نقلاه عقب ذلك إلى منزل المتهم الثاني باستخدام سيارة ملاكي "ملك المجني عليه" ودفناه بأرض ملحقة بالمنزل، وتخلصا من الأداة المستخدمة بإلقائها بمياه ترعة "فاقوس" بدائرة المركز.

وتم بإرشاد المتهمين العثور على جثة "المجني عليه" بمكان دفنها، وكذا ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة.