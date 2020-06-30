إزالة 15 عقارا مخالفا بالأحياء المختلفة بالجيزة وفيلا مخالفة بالعزيزية

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء، بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة، فى ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم البدء في إزالة 15 عقار مخالف بأحياء الهرم والطالبية والعمرانية والوراق وجنوب الجيزة ومدينة الحوامدية.

وأضاف المحافظ، أن الأعمال شملت إزالة 10 عقارات مخالفة بمنطقه الإخلاص بحي الطالبية، تم إزالتهم إزالة جزئية، وجار استكمال إزالتهم حتى سطح الأرض.

وأكد على البدء في إزالة عدد 2 برج مخالف، مكون من 12 دور بشارع عبدالصمد الجابري وعبده خطاب، بين ترعة السيسي والمنصورية بحي الهرم، مشيرا إلى أنه تم استكمال إزالة عقار مخالف بشارع كورنيش النيل بجوار محطة مياه الوراق، عبارة عن أرضي و7 أدوار، تم إزالة 4 أدوار، وجار استكمال باقي الإزالة.

وتم إزالة عقار مخالف بشارع مستجد من شارع الرشاح المنيب بحي جنوب الجيزة، وإزالة عقار مخالف بمنطقة أرض البيبسي بحي العمرانية.

كما تم استكمال إزالة برج مخالف مكون من 13 طابق بشارع الرشاح بمدينة الحوامدية، مشيرا إلى انه تم إزالة فيلا مقامة بالمخالفة، على مساحة 200م بقرية العزيزية بمركز ومدينة البدرشين.

وكشف محافظ الجيزة، عن إزالة 4 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة، بمساحة 212 متر بناحية قرية السعودية بمركز العياط.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لاستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة، ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات، بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانونى.

يذكر أن محافظة الجيزة، تشهد موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة، سواء التى تم بناءِها بدون ترخيص، أو المخالفة لشروط الترخيص، أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.