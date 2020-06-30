Madres paralelas فيلم جديد يجمع المخرج بيدرو المودوبار وبينيلوبي كروز

يبدو أن المخرج الإسباني بيدرو المودوبار، والنجمة بينيلوبي كروز، سيجتمعان معا مرة أخرى في عمل جديد، بفيلم "Madres paralelas".

وقال أجوستين المودوبار، شقيق ومنتج بيدرو المودوبار، لـموقع Variety، إنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج الأولي في أكتوبر، ومن المقرر البدء في تصوير فيلم "Madres paralelas"، اعتبارًا من فبراير من العام المقبل، ويصدر تجاريا في السينما الإسبانية بحلول نهاية عام 2021.

علق بيدرو المودوفار: على الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن عقد رسمي مع كروز، إلا أنها قرأت السيناريو وأعجبته.

واشترك الثنائي بيدرو المودوبار وبينيلوبي كروز، في أكثر من عمل من قبل، منها، Volver إنتاج عام 2006، و Pain and Glory

ويعتبر بيدرو المودوبار، واحد من أشهر المخرجين في إسبانيا، أخرج وكتب العشرات من الأفلام، وحصد جائزة أوسكار مرة واحدة عام 2003، في فئة أفضل سيناريو أصلي عن فيلم Hable con ella.

وترشح لجائزة بافتا 12 مرة، وحصدها 6 مرات، بالإضافة إلى العشرات والترشيحات الأخرى.

أما بينلوبي كروز 46 عاما، مثلت في أكثر من 80 عملا فنيا، وترشحت لجائزة أوسكار 3 مرات، وحصدتها مرة عن دورها المساعد في فيلم Vicky Cristina Barcelona عام 2009. كما ترشحت لجائزة جولدن جلوب 4 مرات.