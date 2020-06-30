في أولى أيام التعايش.. القطارات والمترو ينقلان 4 ملايين و350 ألف راكب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، نقل نحو 4 ملايين و350 ألف و74 راكب، خلال أول أيام تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وتعديل ساعات التشغيل، التى تبدأ من الساعة الخامسة صباحا وحتى منتصف الليل.

وجرى نقل نحو مليون و74 راكبا بقطارات السكة الحديد، بواقع 330 ألف راكب السبت الموافق 27 يونيو الجاري، و394 ألف راكب يوم الأحد الموافق 28 من نفس الشهر، و350 ألف راكب يوم الإثنين الموافق 29 يونيو.

فيما نقلت قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، نحو 3 ملايين و350 ألف، بواقع نقل مليون و100 ألف راكب يوم السبت الموافق 27 يونيو الجاري، ومليون و50 ألف يوم الأحد الموافق 28 يونيو من نفس الشهر، ومليون و200 ألف يوم الإثنين الموافق 29 يونيو.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية، على الوجهين القبلي والبحري تسير بشكل طبيعي ومنتظم، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية، تتابع سير العمل لحظة بلحظة، للتأكد من انتظام القطارات، وعدم وجود أي أعطال تؤثر على حركة التشغيل.

وأوضح أنه سيتم تشغيل القطارات الجديدة منتصف الشهر المقبل، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأشار رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أنه تم تشغيل 867 قطارا على الوجهين القبلي والبحري، منهم 198 قطارا لخدمة الخطوط الرئيسية و669 قطارا لخدمة خطوط الضواحي والفروع، وتشغيل 142 قطارا لخدمة ركاب الوجه البحري منهم 28 قطار مكيف، و34 قطار سياحي و80 قطار مميز، وتشغيل 56 قطارا لخدمة ركاب الوجه القبلي منهم 32 قطار مكيف و24 قطار مميز على أن يبدأ تشغيل القطارات تباعًا من اليوم، وحتى أول يوليو 2020 موعد التشغيل الكلي لمخطط جداول تشغيل 867 قطارا، مؤكدا أنه تم توريد نحو 70 جرارا أمريكيا جديدا للهيئة.

وقال المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحا أن ساعات العمل الجديدة، تبدأ من الساعة 5.15 دقيقة صباحا، حتى الساعة 11.45 دقيقة مساءً، وزيادة تشغيل عدد القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة، لمواجهة زحام الركاب، مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية للركاب، للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الفضالي، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم تقليل زمن التقاطر بين القطارات إلى دقيقتين، لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات أو داخل عربات القطارات، لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الجميع داخل شركة المترو، يعمل على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.