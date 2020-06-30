العليا للفيروسات: بدء التجارب السريرية للرديسميفير بقصر العيني والعبور

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن عقار الرديمسفير وصل إلى المستشفيات الجامعية منذ أيام، لافتا إلى أن التجارب الاكلينيكية الخاصة به بدأت منذ أمس الإثنين، على المرضى المصابين بكورونا المستجد "كوفيد 19"، بمستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لجامعة القاهرة، ومستشفى العبور التخصصي التابع لجامعة عين شمس.

وبشأن عقار الأفيجان، أوضح وزير الصحة الأسبق، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن مصر بدأت تصنيعه، لافتا إلى أنه جارٍ حصر نتائج تجاربه التي تمت بالمستشفيات الجامعية، وسيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي، لافتا إلى أنه تم استخدامه في عدد من المستشفيات، موضحا أنه مضاد للأنفلونزا ونتائجه مبشرة مع المصابين بالأنفلونزا، ولكن بالنسبة لباقي نتائجه فجارٍ حصرها.

وأضاف حاتم، أنه خلال الأسبوع المقبل، سيتم توريد عقار "الكالترا" للمستشفيات الجامعية لبدء التجارب السريرية الخاصة به على بعض المرضى، مشيرا إلى أن عقار الكالترا عقار مضاد للإيدز.

وتابع أن العلاج بالبلازما يسير حاليا بخطى إيجابية مع الحالات المتوسطة والشديدة وفقاً للبرتوكول العلاجي، لافتا إلى أنه تم استخدامه على أكثر من 50 مريضا، وكانت نتائجه مبشرة.