الحرية المصري يقدم روشتة للمواطنين للتعايش مع كورونا

عقدت لجنة الصحة بحزب الحرية المصري، ندوة للتوعية بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في ضوء قرارات الحكومة بتقليل ساعات الحظر وعودة الحياة لطبيعتها.

وقال اللواء أحمد العزازي، أمين الحزب في القاهرة، إنّ الندوة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للأحزاب نحو المواطن وواجب التوعية المستمر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد العزازي، الواجب التوعوي والخدمي المهم للأحزاب نحو المواطن في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها جراء جائحة كورونا، مشيرا إلى أنّ الحزب مستمر في القيام بهذا الدور بجانب دعم المستشفيات والأطقم الطبية.

وسرد الدكتور آدم محمد، رئيس لجنة الصحة بالحزب في القاهرة، الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال ‏ العمل على تقوية الجهاز المناعي عن طريق تناول الخضروات الطازجة والفاكهة بشكل كاف، والبعد عن الطعام المصنع والدهون المهدرجة، والإفراط في السكريات وشرب المياه بشكل كاف، والنوم المبكر والتعرض لأشعة الشمس على الأقل ساعة يوميا، وممارسة الرياضة الهوائية لمده نصف ساعة 3 أيام أسبوعيا على الأقل.

وأشارت الدكتورة آمال النمر مساعد رئيس لجنة الصحة بالحزب، إلى أنّه من المتوقع أن تضطر الكثير من حكومات العالم لاستئناف الحياة بشكل طبيعي نظرا للأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، سواء على مستوى الدول والشركات والأفراد، ما يؤدي بالضرورة لدفع الناس للعودة لأعمالهم وحياتهم بشكل طبيعي، وعودة النشاط الاقتصادي لوضعه الطبيعي في أسرع وقت.

وأضافت أنّ ذلك يتطلب منا ضرورة الحفاظ على التوازن والحالة النفسية لكل فرد، وعدم الاستسلام لحالة القلق والضيق لما لذلك من آثار سيئة وضارة على الجهاز المناعي للجسم، والاهتمام بالطعام الصحي من خضراوات وفاكهة.