حملة مكبرة للرقابة الإدارية على 9 محافظات بالتنسيق مع المحافظين

نظمت هيئة الرقابة الإدارية، حملة مكبرة بـ9 محافظات، أسفرت عن ضبط نحو 550 ألف ماسك وقفاز طبي غير مطابقين للمواصفات القياسية الطبية، و93 ألف عبوة أدوية خاصة بوزارة الصحة، غير مصرح ببيعها أو تداولها، بالإضافة إلى أدوية مخدرة ومجهولة المصدر.

جاءت الحملات بالتنسيق مع محافظي كل من محافظات "الشرقية، والمنوفية، والغربية، والبحيرة، ودمياط، والبحر الأحمر، والأقصر، والإسماعيلية، والجيزة"، وكذلك مسئولي مديرية الصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك، وذلك لمكافحة الفساد، وحرصها الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، وحمايتهم من أعمال الغش التجاري والممارسات الاحتكارية، لبعض البضائع من بعض التجار، وكذا حرصها علي التأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وضبطت الحملة 12 ألف علبة سجائر، بين مخزنة ومغشوشة، وحوالي 4 طن دقيق مُدعم، مُعد للاتجار والبيع بالسوق السوداء، و3100 لتر زيت سيارات مجهول مصدر الصُنع، وغير مستوفي للمواصفات، و1500 عبوة مياه غير مطابقة للمواصفات الصحية.

وأسفر المرور على بعض المخابز، بضبط مخبز يقوم صاحبه بتجميع بطاقات التموين الخاصة بمستحقي الدعم، بحوزته عدد 334 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين، للاستيلاء على الدقيق المُدعم، بالإضافة إلى مخبزين مخالفان ‏لاشتراطات التشغيل.

وضبطت الحملة، 10 منشأت تزاول نشاطها دون الحصول على تراخيص التشغيل اللازمة، منها ٤ مصانع لتصنيع الأغذية والمستحضرات الطبية والماسكات، و5 معامل للتحاليل الطبية، ومركز للتخسيس.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المخالفات المضبوطة، والتحفظ على المضبوطات، والتنسيق مع النيابات العامة المختصة بالمحافظات، لاتخاذ ما يلزم بشأن مرتكبها.

وتناشد الهيئة، أصحاب منافذ بيع الأدوية ومستلزمات الوقاية الطبية، وتجار بيع السلع، الالتزام بشراء المنتجات الأصلية ذات المواصفات القياسية المعتمدة المصرح ببيعها، وعدم تخزين المنتجات وبيعها بالسوق السوداء، لتحقيق مكسب سريع على حساب المصلحة العامة، تجنبا لوضع أنفسهم تحت طائلة القانون، جراء بيع منتجات مغشوشة تؤثر على صحة وحياة المواطنين.