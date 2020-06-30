5 طلبات جديدة لرفع الحصانة عن نواب المعارضة بالبرلمان التركي

أرسل مجلس النواب التركي 5 طلبات تحقيق لرفع الحصانة عن نواب بالبرلمان تابعين لحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي وحزب الخير، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وتضمنت تلك القائمة 5 نواب من أحزاب مختلفة هم:

نائب إزمير عن حزب الشعب الجمهوري ماهو بولات، ونائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري سيزجين تانري كولو، ونائب إسطنبول عن حزب الخير أوميت اوزداغ، ونائب ديار بكر عن حزب الشعوب الديمقراطي إمام تاشتشير، ونائب مدينة بينجول عن حزب الشعوب الديمقراطي إردال أيدمير.

وكان البرلمان التركي قد أرسل 16 طلب تحقيق لرفع الحصانة عن 13 نائبًا من أحزاب الشعوب الديمقراطي، والشعب الجمهوري، والخير منذ يومين.