جامعة مانعة دحضت الادعاءات.. دبلوماسيون يحللون كلمة شكري في مجلس الأمن

"على ضوء ما حواه خطابا حكومة جمهورية مصر العربية اللذان وُجِها إلى مجلس الأمن بتاريخ الأول من مايو و19 يونيو 2020، من تفاصيل خاصة بمراحل التفاوض حول سد النهضة، سأكتفي هنا بعرض المحطات والملامح الرئيسية لهذه المفاوضات الشاقة التي شاركنا فيها بحُسن نية وأظهرنا إرادة سياسية صادقة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث".. عبارة موجزة بدأ بها وزير الخارجية المصري سامح شكري كلمته أمام مجلس الأمن، أمس، بشأن سد النهضة الإثيوبي، مختتما حديثه بأن عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، سيفضي إلى العداء في المنطقة.

وأكد شكرى خلال كلمته أمام مجلس الأمن عبر الإنترنت، أنّ مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لا يرمي إلى الافتئات على أي عملية تفاوضية أو استباقها، ويهدف لتأكيد اهتمام وحرص المجتمع الدولي، على أعلى مستوى، على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وإدراكه خطورة اتخاذ أي إجراءات أحادية في هذا الشأن.

كلمة شكري أمام مجلس الأمن الدولي، اعتبرها الدبلوماسيون كلمة جامعة مانعة أجابت على كل التساؤلات، وشملت ردا وافيا على الجانب الإثيوبي فيما يخص التفاوض حول قضية سد النهضة.

بيومي: شكري أكد أكثر من مرة تمسك مصر بالحل السلمي

السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، اعتبر كلمة شكري أجابت على بعض الادعاءات غير الحقيقية التي أطلقها الجانب الإثيوبي، وأكد خلالها نية مصر السلمية إلى آخر الطريق، ورغم أنّ مصر هي الدولة الأقوى عسكريا في منطقتها، لكنها الدولة التي تسعى دائما للحلول السلمية، خاصة وأنّ الحلول العسكرية تعكر صفو العلاقات لعقود وسنوات طويلة، بحسب قوله.

واعتبر بيومي في حديثه لـ"الوطن"، أنّ مصر على حق تام في وجهة نظرها تجاه سد النهضة، وأنّ وزير الخارجية سامح شكري أكد في كلمته أكثر من مرة تمسك مصر بوجهة نظرها وأنّه لا بديل عن ذلك، والجانب الإثيوبي لا مفر له من الاعتراف بحق مصر في ذلك الأمر استنادًا للاتفاقيات المعتمدة والقوانين الدولية.

وتعليقًا على اعتراض الجانب الإثيوبي على لجوء مصر لمجلس الأمن الدولي ورد وزير الخارجية المصري عليه، أوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنّ اللجوء للعدالة الدولية يُعرف بالحقوق الوثيقة ولا أحد يجوز له التنازل عن حقه في اللجوء للقضاء وهذا أمر لا يقبله القانون الدولي من الأساس، وكلها ادعاءات غير سليمة من الجانب اللإثيوبي، ومن حق مصر اللجوء للقانون الدولي للحفاظ على حقها بطرق سلمية مشروعة، وهو ما أكده شكري في كلمته الوافية ردًا على كل نقاط الاعتراض من الجانب الأثيوبي.

كلمة شكري تضمنت تصحيحًا واضحًا لبعض المعلومات الخاطئة التي وردت في كلمة الجانب الأثيوبي

كلمة الوزير سامح شكري، تتضمن تصحيحًا واضحًا لبعض المعلومات الخاطئة التي وردت في كلمة الجانب الإثيوبي أمام جلسة مجلس الأمن، فمصر تطالب دائما بعدم اتخاذ أي قرار أحادي قبل التوصل لاتفاق شامل بين الدول الثلاث، ألا تبدأ أثيوبيا في عملية ملء السد قبل التوصل لاتفاق ثابت، وهو ما تتحفظ عليه مصر بشدة، وهو ما أكد عليه شكري في كلمته، بحسب قول السفير رخا حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة.

مصر ليست ضد التنمية، وتدعو دائما وتساهم قدر استطاعتها في تنمية الدول الأفريقية ودول حوض النيل، نقطة أخرى اتضحت من كلمة وزير الخارجية المصري، أمس أمام مجلس الأمن أشار إليها عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية في حديثه لـ"الوطن"، لافتًا إلى أنّ الكلمة أكدت مرارًا استعداد مصر التام التعاون في مجال استغلال واستثمار مياه نهر النيل وهو أمر ترحب به مصر دائما.

حسن: مصر لا تعترض على توليد الطاقة الكهربية من مياه النيل.. لكن بشرط ألا تتأثر حصتها

وبالنسبة لتوليد الطاقة الكهربية من السد، فمصر ليست ضده وإنما تحافظ على حقها في مياه النيل، واتضح من خلال كلمة وزير الخارجية المصري أمس، أنّ وجه الاعتراض هو أنّ مصر لا تقبل أن تتأثر حصتها من مياه النيل باعتبار أنّها دولة مصب ولا يجب أن يؤثر أحد مشاريع التنمية على النيل الأزرق على حصة المياه لأي دولة من دول المصبأ

التوصل لاتفاق قانوني ينظم ملء خزان السد في الفترات العادية وفي فترات الجفاف، نقطة آخرى تضمنتها كلمة شكري أمام مجلس الأمن الدولي، أكد خلالها حرص مصر على وضع آلية لفض الخلافات بين الدول الثلاث المتعلقة بملف سد النهضة، وحال وقع خلاف آخر يكون هناك آلية معينة يتم اللجوء إليها حتى لا تتكرر رحلة المفاوضات الطويلة في كل مرة، بحسب تعبير رخا حسن.