استئناف العمل بالمطارات المصرية بكامل قوتها اليوم

ودعت أمس المطارات المصرية الرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، ومغادرة العالقيين الأجانب في مصر، وذلك عبر 109 رحلات جوية، تقل على متنها 8253 مسافرا من وإلى المطارات المصرية.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن عدد الرحلات التى سيرها الجسر الجوى الاستثنائي للطيران المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 50 رحلة لإعادة 5732 مصريا من الخارج، بينما بلغ عدد الرحلات المغادرة لإعادة الأجانب العالقين في مصر، بلغ 2521 أجنبيا عبر 59 رحلة استثنائية.

وفي سياق متصل قرر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عودة العمل داخل الشركة والشركات التابعة بكامل القوة، وذلك بالتزامن مع استئناف حركة الطيران إلى المطارات المصرية اعتبارا من اليوم.

وقال محروس، في رسالته للعاملين، إنه سيتم الالتزام بتعليمات رئاسة الوزراء بمد فترة الإجازة للحالات الاستثنائية، ممن يثبت إصابته بفيروس كورونا أو المخالطين حيث يتم منحهم إجازة حدها الأدنى 14 يوما، وأيضا الموظف المصاب بالأمراض المزمنة وفقا للثابت بملفه الوظيفي أو الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر دون 12 عاما.

وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات، أن الشركة ستقوم بتوفير وسائل الحماية والتطهير لموظفيها، موجها الشكر لكل من عمل خلال الفترة الماضية من تجهيز المطارات المصرية للعمل في ظل الظرف الاستثنائي من تركيب الكاميرات الحرارية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وإعادة تنظيم المطارات لتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان.

وأعرب عن تطلعه لتعويض الخسائر القاسية التي طالت قطاع الطيران المدني على مستوى العالم وليس في مصر فقط.

وشدد محروس، على ضرورة الالتزام بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية حفاظا على المسافرين والركاب.

في غضون ذلك، أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران عودة جميع العاملين للعمل اعتباراً من اليوم، وفقا للمواعيد الرسمية السابقة، فيما عدا المصابين بأمراض مزمنة، وفقا لما هو ثابت بملف الخدمة، كذلك السيدات الحامل أو التى ترعى طفل أقل من 12 سنة.

وأعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران خلال بيان لها، ثقتها في جموع العاملين، ومناشدة إياهم بالعمل الدؤوب، وبذل المزيد من الجهد والعرق، لتقديم أفضل خدمة مميزة لعملاء القطاع.

وأعلنت الشركة انها ستسير رحلاتها الجوية إعتبارا من اليوم الأربعاء، وحتى 7 يوليو الجاري لكل من « الإمارات، لبنان، العراق، إثيوبيا، و هولندا ، اليونان، وألمانيا، ، بلجيكا، المجر، الدنمارك، و تركيا، بريطانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، كندا، والنمسا» على أن يتم الإعلان عن باقي الوجهات على التوالي حسب اللوائح والشروط من قبل سلطات كل دولة.كان الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، أعلن إعادة 77 ألف مصري من الخارج على متن 415 رحلة جوية استثنائية، وذلك عقب تعليق الرحلات منتصف مارس الماضي، وحتى أمس الثلاثاء.