بالأسماء.. إصابة 16 في انقلاب ميكروباص بطريق بورسعيد-الإسماعيلية

أُصيب 16 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم، على طريق بورسعيد - الإسماعيلية.

وتلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب ميكروباص جنوب بورسعيد، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل جميع المصابين إلى مستشفيي التضامن والسلام، حيث قدم الفريق الطبي الخدمة الطبية والإسعافات الأولية للمصابين.

والحالة العامة متوسطة لجميع المصابين، حيث يعانون من اشتباه مابعد الارتجاج وكسور مع كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وجروح قطعيةز

ونٌقل 11 من المصابين إلى مستشفى السلام ببورسعيد، وهم حمد محمد خليفة 20 سنة، وحسين محمد عبدالرحمن 24 سنة، وأحمد ممدوح عيسى 21 سنة، ومحمد يوسف محمد 30 سنة، وأسماء خديوي إبراهيم 21 سنة، ومحمد جابر عبد الكريم 20 سنة، وعامر عبد الحميد محمد 37سنة، ومحمد محمد زين 37سنة، ومحمود عبدالحميد رمضان 25 سنة، وخالد جمال صالح 30 سنة، وحمدي إبراهيم أحمد 30 سنة.

بينما نُقل إلى مستشفى التضامن محمد طه السيد أمين 30 سنة، ومصطفى فؤاد أبوزيد 25 سنة، وعادل عقيل أبوزيد 30 سنة، وخالد محمد إبراهيم 25 سنة، وعادل أحمد عبدالعزيز 25 سنة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.