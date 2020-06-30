صعود 5 طلاب من مطروح لنهائي مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، تحقيق 5 طلاب من مدارس مطروح إنجاز كبير للمنظومة التعليمية بالمحافظة، بصعودهم للمرحلة النهائية بمسابقة كانجارو الدولية للرياضيات، والتى يجرى تنظيمها من خلال اختبارات موحدة عالميًا وفقًا لكل مستوى، وتنفذ فى مصر باللغتين العربية والإنجليزية.

وأهدى "النيلي" هذا الإنجاز غير المسبوق لتعليم مطروح، إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديرًا للدعم المتواصل للمنظومة التربوية وتوجيهاته لتحقيق الرقي التعليمي بجميع أرجاء المحافظة، مهنئًا الطلاب الذين صعدوا لنهائل المسابقة، مشيدًا بنبوغهم العلمي وتفوقهم الباهر في مادة الرياضيات.

وقال إن الطلاب الخمسة الذين صعدوا لنهائي مسابقة كانجارو الدولية هم، الطالبة أميرة عادل إبراهيم بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات، والطالبة حنين إبراهيم وكيل بالصف الأول الثانوي بمدرسة مطروح الرسمية لغات، والطالبة آلاء رامي محمد أحمد بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الشهيد كريم هنداوي الإعدادية بنات، والطالب محمد رامي محمد أحمد بالصف الثالث الإبتدائي بمدرسة السادات الإبتدائية بحي الشروق، والطالبة جنى إبراهيم وكيل بالصف الأول الإعدادي بمدرسة مطروح الرسمية لغات.

وأعرب "النيلى" عن ثقته الكبيرة فى تحقيق طلاب مطروح مراكز متقدمة جديدة فى المرحلة النهائية بالمسابقة، بالإصرار والعزيمة والصبر فى طلب العلم، مع الدعم المؤثر والمعاونة الصادقة من معلمي الرياضيات، وبإشراف متميز من أحمد الجبالي موجه عام المادة وجميع كوادر التوجيه العام.

وذكر أن مسابقة كانجارو الدولية للرياضيات يجري تنظيمها للعام الـ 30 عالميًا، لافتا إلى أنها مسابقة عالمية يشارك فيها أكثر من ٦ ملايين طالب سنويًا من ٩١ دولة على مستوى العالم.