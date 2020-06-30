تنسيقية الأحزاب تهنئ المصريين بذكرى 30 يونيو: تحيا مصر دائما وأبدا

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جموع الشعب المصري العظيم بحلول الذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، وذلك في بيان عبر حسابها الرسمي على فيس بوك.

وجاء في البيان: "تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جموع الشعب المصري العظيم بحلول الذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، وتحل علينا تلك الذكرى في خضم اضطرابات ونزاعات تهب على المنطقة لتكشف معها عن الوجه القبيح لجماعة إرهابية اتخذت من الدين ستارا لأفعالها، ولم تؤمن أبدا بمفهوم الدولة الوطنية، ولتؤكد لنا أن مصر ما كانت تستحق أن تسقط بين براثن تلك الجماعات الظلامية والتكفيرية".

وأضاف البيان: "ونحن نرى بأعيننا منهم من يبيع ثروات بلادهم ويعين المحتل على أهلها تحت شعارات زائفة وبراقة، تخادع بها عاطفة الشعوب وتحاول إحياء الخلافة العثمانية، في ذات الوقت الذي يتمتعون فيه بعلاقات مع أعدائنا بأجندات وميليشيات إرهابية".

وتابع: "ولا يفوتنا أن نتقدم بتحية إعزاز وتقدير لكل شهيد من قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة في مواجهة إرهاب تلك الجماعات، ونجدد ثقتنا في درع وسيف أمتنا في مواجهاتهم لحفظ أمننا القومي وحماية مقدرات الوطن، تحيا مصر دائما وأبدا، أبناؤها كرام ونسرها خفاق".