تحرير 100 مخالفة متنوعة في حملة بسمالوط

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، وحماية المستهلك وشرطة المرافق، والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق ، لإحكام الرقابة، والتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية في المحلات التجارية والأسواق، ورفع الإشغالات، والالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وخاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محمد سيد، رئيس المركز ، أن الحملة أسفرت عن تحرير 100 مخالفة، منها 60 محضرًا تموينيًا، و 20 إزالة إدارية، و 20 محضر إشغالات.