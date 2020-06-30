تنسيقية الأحزاب: مصر لها أعداء في الداخل والخارج.. لكنها قوية

قالت شيماء عبدالإله المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الدولة المصرية تتقدم بخطى معقولة وتسعى كي تكون في مصاف الدولة المتقدمة العصرية، من خلال تطوير العشوائيات وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت عبدالإله، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة لقناة صدى البلد، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، أنّ السنوات الماضية لم تكن عجاف في ظل الاهتمام بالتعليم والصحة وغيرها من مجالات الحياة المختلفة.

وأكدت المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ مصر لها أعداء في الداخل والخارج، وتواجه كما كبيرا من التحديات بينها سد النهضة، معربة عن أملها في الاستمرار على هذا القدر من التقدم وأن تكون مصر قوية وقادرة على مواجهة التحديات وتجاوزها.