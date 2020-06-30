الفتوى والتشريع: مباني ميناء القاهرة الجوي لا تخضع للضريبة العقارية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تأييد فتوى سابقة لها، تضمنت عدم خضوع المباني المقامة بميناء القاهرة الجوي للضريبة على العقارات المبنية.

وأيّدت الجمعية العمومية، فتوى عدم خضوع مباني ومنشآت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة للضريبة على العقارات المبنية، ويقتصر على ما يدخل منها ضمن تجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها، أما فيما يخص المباني والمنشآت التي تستخدم كمقار للعاملين أو استراحاتهم وما في حكمها، فإنها تخضع للضريبة بحسبانها من الأموال المملوكة للشركة ملكية خاصة.

واستندت الفتوى الصادرة على أنّ المشرع فرض بالقانون رقم (56) لسنة 1954 ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًّا كانت مادة بنائها، وأيًّا كان الغرض الذي تستخدم فيه، ثم عدد العقارات المعفاة منها وشروط الإعفاء في كل حالة، ومن بين العقارات المعفاة تلك المملوكة للدولة، ولما كان ميناء القاهرة الجوى من المرافق العامة التى رصدت للمنفعة العامة، ومن الأموال العامة المملوكة للدولة، ومن ثم يتحقق بشأنه مناط الإعفاء من الضريبة.

كما استعرضت فتواها التي انتهت إلى أنّ عدم خضوع مباني ومنشآت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية للضريبة على العقارات المبنية، يقتصر على ما يدخل منها ضمن تجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها، أما فيما يخص المباني والمنشآت التي تستخدم كمقار للعاملين أو استراحاتهم وما في حكمها، فإنها تخضع للضريبة بحسبانها من الأموال المملوكة للشركة ملكية خاصة، استنادا إلى أن هذه الشركات تقوم على إدارة المرافق العامة المخصصة للمنفعة العامة والمملوكة للدولة، ومن ثم فإنها لا تخضع لقانون الضريبة العقارية.

جاءت الفتوى ردًا على وزير الطيران المدني، بشأن طلب إعادة عرض الموضوع الخاص بمدى خضوع العقارات المبنية والمملوكة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركاتها التابعة، للضريبة العقارية، من عدمه.