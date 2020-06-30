ضبط 110 مخالفات متنوعة لمخابز بني مزار

حررت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، 110 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك في حملات نظمتها للقضاء على الغش التجاري والتدليس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات التموينية من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، والعمل على ارتقاء مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

واسفرت الحملات عن تحرير 110 مخالفة تموينية بالمرور على المخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – عدم وجود سجلات – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين).