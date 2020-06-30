لتطوير منظومة النظافة.. توزيع 22 لودر زاحف للوحدات المحلية بالدقهلية

وزعت محافظة الدقهلية، اليوم، 22 لودر زاحف جديد على الوحدات المحلية، لتنضم إلى منظومة النظافة بالمراكز.

وتتمكن اللوادر الزاحفة من العمل في الشوارع الضيقة والعشوائية، ويمكنها رفع القمامة على سيارات النقل حتى ارتفاع 6 أمتار.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه للمرة الأولى يتم اعتماد الحكومة للخطة الاستثمارية الجديدة بموازنة تصل إلى 450 مليون جنيه، لدعم كافة القطاعات داخل المحافظة، وللاستفادة من الوقت وعدم تعطيل المشروعات، مضيفًا أن توريد هذه اللوادر الزاحفة يأتي كمرحلة أولى ضمن الخطة 2021/2020.

وأضاف، في بيان صحفي، أن المنظومة الحديثة للنظافة التي يعمل على تطويرها ورفع كفاءتها تشمل كافة مراكز ومدن المحافظة، وتضم في الفترة المقبلة إلى جانب اللوادر 22 سيارة قلاب حمولة 5 طن، و20 سيارة قلاب حمولة 10 طن، و12 سيارة لكسح المياه سعة 10 أمتار مكعب، و6 لوادر مفصلية بحجم مترين، وسيارة قلاب 20 طنًا.