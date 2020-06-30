ضبط 84 مخالفة إشغال طريق ونظافة بمرسى مطروح

أعلن وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، ضبط 25 مخالفة إشغال وبائع متجول ونظافة، بإجمالي 84 حالة مخالفة إشغال وتعد على الأرصفة، وذلك بمنطقتي وسط المدينة وعلم الروم وشارعي شكري القوتلي والثانوية.

وقال "عبدالرازق" ،اليوم، إنه يجرى أعمال الرفع والتحفظ على جميع أنواع إشغالات الطريق التى تحتل الأرصفة، ومراجعة تراخيص المحال التجارية، إضافة إلى إزالة إشغالات الطريق المخالفة التى تعيق سير المواطنين.

وناشد "عبدالرازق" أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق، والتعاون مع مجلس المدينة للحد من إنتشار الباعة الجائلين حفاظ على الشكل الحضارى للمدينة.