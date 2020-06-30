"فرصتنا رقمية".. إعلان نتائج اختبارات برنامج "AWS" للذكاء الاصطناعي

أعلنت نتائج المرحلة الأولى لاختبارات المتقدمين للبرنامج التدريبي الاحترافي للحصول على الشهادة الدولية المعتمدة من شركة أمازون ويب سرفسيز "AWS"، والذي يهدف إلى بناء المهارات والقدرات التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة باستخدام إمكانيات الحوسبة السحابية، والتي من شأنها دعم سرعة تنفيذ المشاريع القومية بمجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

يأتي البرنامج التدريبي في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان المصري، وضمن تنفيذ مبادرة "فرصتنا رقمية" التي أطلقتها الوزارة ويشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

وتهدف المبادرة لتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتفعيل دورها فى منظومة التحول الرقمي والخاص بالذكاء الاصطناعي؛ حيث تتضمن المبادرة في إحدى محاورها تنظيم مسابقات تتضمن إتاحة فرص تدريبية للعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصقل مهاراتهم في مجالات عديدة وأهمها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

وخلال الأسبوعين الماضيين، لاقى البرنامج التدريبي المقدم من شركة أمازون ويب سرفيسيز "AWS" قبولاً كبيراً وسريعاً من العاملين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ حيث تقدم للالتحاق بالبرنامج 346 من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات بكلا من القطاع الحكومي والشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المهنين المستقليين

وخضع المتقدمين لعدة مراحل من التقييم لانتقاء أفضل العناصر التى سيتم تدريبهم تحت إشراف مدربي شركة أمازون ويب سرفيسيز AWS؛ من أجل إعدادهم للحصول على الشهادة الدولية الإحترافية من الشركة بما يؤهلهم للعمل في السوقين المحلي والعالمى؛ وتم اختيار 44 شخصا من المتقدمين للالتحاق بالبرنامج.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اختبار مجموعة أخرى قوامها 150 فردا تبدأ تدريبها فى 18 أغسطس 2020 ليتوالى بعد ذلك إعداد وتأهيل الكوادر المصرية للحصول على الشهادات الاحترافية الدولية من كبرى الشركات العالمية التى تتسابق لدخول هذا المجال بالتعاون مع الوزارة لثقتهم في كفاءة الموارد البشرية المصرية وسهولة تقبلها للتدريب الاحترافي عالي المستوى.