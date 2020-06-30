محافظ السويس يتابع أعمال إنشاء ميدان مصر ومشروعات التطوير بالأحياء 

قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إنه في ذكرى ثورة 30 يونيو التي أعاد فيها المصريين دولتهم، نتفقد عددًا من مشروعات الخدمات المقامة على أرض السويس الباسلة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا لمحافظة السويس لكي تعود كسابق عهدها عروسا للبحر الأحمر.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية للمحافظ، والتي بدأها بميدان مصر بمنطقة الزرارير لمتابعة أعمال التطوير والتجميل والتنسيق الحضاري الجارية به، مشيرًا إلى أن هذا الميدان كان يكتظ بالعشوائيات والاشغالات والتعديات التي تعوق حركة المرور، قبل أن يتحول للشكل الحضاري الجمالي الحالي، والذي سيستكمل بأعمال الرصف والأرصفة والمسطحات الخضراء والزهور والمجسم الجمالي للميدان، مع تركيب أعمدة ديكورية جمالية للإنارة العامة للميدان.

وأشار إلى أنه سيجري تنظيف وتطوير مساحات الأراضي الفضاء غير المستغلة بالمنطقة، كساحات انتظار مؤقتة للسيارات لمنع التعدي عليها ومنع إلقاء المخلفات بها لحين بدء أعمال التطوير بها.

وطالب المحافظ رئيسي حي السويس والأربعين بالتنبيه على أصحاب العقارات المطلة على الميدان بطلاء وجهات المباني لتتناسب مع الشكل الحضاري للميدان، مشددا على سرعة انتهاء الأعمال لأهمية الميدان الذي يربط منطقة الملاحة والزراير والمحروسة بشارع النيل وشارع صلاح نسيم.

وقال اللواء عبد المجيد صقر، إن المحافظة تشهد عدة مشروعات لحل مشاكل مياه الشرب بمدينتي السلام 1و2، بجانب وضع خطة شاملة لتطوير وصيانة خطوط الصرف الصحي بعدة مناطق بالأحياء.

وتابع المحافظ جولته إلى طريق الخدمة بنطاق حي فيصل لمتابعة أعمال تمهيد ورصف وإنشاء حدائق على جانبي الطريق، وتمهيد المسطحات الترابية وتجميلها، مؤكدا على الشركة المنفذة للأعمال سرعة تطوير الطريق أمام كلية الطب، بما يليق بمكانة جامعة السويس.

وفي نهاية الجولة، أكد محافظ السويس، على رئيس حي فيصل وشرطة المرافق برفع الاشغالات والأكشاك المخالفة بمنطقة المميز بحي فيصل، والحفاظ على ما تم تطويره بالمنطقة التي يتم بها حاليًا إنشاء مستشفى السويس الجديد للتأمين الصحي.