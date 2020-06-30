تحرير 2743 مخالفة تموينية خلال شهر بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الحملات المكبرة التي شنتها مديرية التموين، أسفرت عن تحرير 2743 محضرًا بمخالفات متنوعة خلال شهر يونيو الجاري، مؤكدا أنه لا تهاون مع المفسدين.

ووجه محافظ الغربية بضرورة المتابعة اليومية للأسواق، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان جودة السلع المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملات أسفرت عن تحرير 1113 مخالفة تموينية في مجال المخابز ، و1551 في مجال الأسواق.

كما شملت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من التسعيرة، وسلع منتهية الصلاحية، والذبح خارج المجازر، وعدم حمل شهادة صحية، والعمل بدون ترخيص، كما تم تحرير 79 مخالفة تموينية في مجال المواد البترولية.

من جابنه، أصدر الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة استمرار حملات المرافق والإشغالات والنظافة المكبرة حفاظًا على صالح المواطنين بكافة المناطق السكنية.

وأشار نائب محافظ إلى أهمية التأكد من اكتمال صيانة كافة معدات النظافة، والانتهاء من حصر المكّهن منها للصيانه من خلال توكيلات معتمدة.