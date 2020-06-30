أبطال "ساعة شيطان" يستكملون التصوير في هضبة المقطم

قررت شركة عاصي للإنتاج الفني، استئناف تصوير أول أعمالها السينمائية، بعنوان "ساعة شيطان"، بعد توقفه لشهور نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

الفيلم بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مي القاضي، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، مستشار اعلامي محمد بدر، منتج فني محمد اسماعيل، مدير تصوير ضياء جاويش، تأليف دكتور احمد عثمان، ومن اخراج ابرام نشأت.

ينتمي الفيلم الى نوعية التشويق والإثارة وتدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول، يتحكم به شيطان من الأنس، متمثل في تطبيق إلكتروني خبيث، يتسلل إلى هواتفهم الذكية، ويسيطر على حياتهم ويرشدهم الى الهاوية.

وصرح المنتج الفني محمد إسماعيل: بأنه تم استئناف تصوير الفيلم صباح اليوم، داخل احدى فيلات هضبة المقطم شرق القاهرة، مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية، بين فريق العمل أمام وخلف الكاميرا، وخلال أسبوعين، سيدخل الفيلم مرحلة المونتاج استعدادا لتحديد موعد نزوله مع شركة التوزيع بعد عودة فتح دور العرض السينمائي بكامل طاقتها، عقب عيد الأضحى المبارك.

وأضاف إسماعيل: أن الفنانة مي القاضي، وقعت عقد تجسيد شخصية "لوسي"، ضمن أحداث فيلم ساعة شيطان، وتعتبر بذلك احدث المنضمين لأبطال الفيلم ودورها سيكون مفاجأة لكل جمهورها بعد غياب سنوات منذ آخر ظهور لها على الشاشة الفضية.