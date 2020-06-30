أستاذ جلدية: "تفاعلنا زاد مع الشمس.. والحزام الناري جاي بعنف حاليا"

قال الدكتور عصام فرج، أستاذ الأمراض الجلدية، إنه بات لزاما على كل المصيفين، الالتزام بالتباعد بين بعضهم البعض، وهو القاعدة الجديدة التي يجب على الجميع الالتزام بها لعدم انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "CBC"، أنه يجب على المصيفين وضع "صن بلوك" بشكل أكبر كثافة، ما كان يتم وضعه فيما سبق، وذلك بسبب كون أشعة الشمس باتت أكثر حده: "حطوا محجبات شمس بكم أكثر".

وأوضح أن من عانى الحساسية جراء تعرضهم للشمس بعد عودتهم من المصايف بات أمر طبيعي: "اللي كان بيقدر يقعد 10 دقايق من غير ما يحصله حاجة، دلوقتي هيحصله، والتفاعل بتاعنا مع الشمس زاد، والحزام الناري جاي بعنف اليومين دول".

وأكد أن التفاعل بشكل أكبر مع الشمس والعوامل الطبيعية، جاء بسبب ارتفاع نسبة التوتر بين مختلف المواطنين حول العالم، حتى تغير التفاعل بننا وبين الطبيعة بشكل أسرع، مشيرا إلى أن من يعاني من جفاف الشعر عليه باتباع نظام "الفولتين ماسك"، مع وضع "باري صان" على الوجه قبل وبعد نزول البحر: "ولازم نمنع التوتر".