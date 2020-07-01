حظك اليوم الأربعاء 1-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتميز بقدرته على الصبر وتحمل المسؤولية، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك ما يشوشك، وقد يجعلك ذلك سريع الغضب.. انتبه أيضا لحقوقك!

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا استمع لشريك حياتك ولا تحتكر الحوار ولا تستأثر بالحقوق.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.