زيادة مخصصات خدمات الحكومة.. كيف يستفيد المواطن من أكبر ميزانية لمصر؟

بزيادة 138.6 مليار جنيه، يبدأ، اليوم الأربعاء، تنفيذ أكبر موازنة عامة للدولة للعام المالي 2020-2021، تبلغ 2.2 تريليون جنيه، منها 1.7 تريليون جنيه للمصروفات، ومن المقرر تنفيذ كل المدفوعات على أبواب الموازنة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني عن طريق إصدار أوامر الدفع الإلكترونية، والالتزام بتقديم طلبات التعزيزات على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS".

وأكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان أصدّرته وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدسـتورية من أبواب الموازنة المختلفة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام 682.5 مليار جنيه مقارنة بـ545 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019-2020.

علي عبدالرؤوف: تعود الفائدة على المواطن في صورة أفضل للخدمات

استفادات عديدة تعود على المواطن من خلال زيادة ميزانية الدولة، أوضحها الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، حيث أكد أن زيادة الميزانية يعود على المواطن ولكن بصورة غير مباشرة من خلال زيادة المخصصات الدعمة له.

وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن زيادة الميزانية يعني زيادة الموارد المالية التي تخصصها الدولة لعدة قطاعات، من بينها الصحة والتى من المفترض أن تزاد نسبتها 47%، وكذلك التعليم الذي يستفاد منها كافة المواطنين في الدولة، وذلك بالحصول على خدمة أفضل في القطاعين وغيرهم من الخدمات الأخرى التي يحصل عليها المواطن.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاستفادة من أكبر ميزانية ستعود على المواطن من خلال زيادة برامج الحماية الاجتماعية، ووزيادة ميزانية برامج تكافل وكرامة والإسكان الاجتماعي، مضيفا إلى أنه ستعود أيضا بزيادة الدعم على بعض الخدمات دعم السلع التمونية، واستكمال عمليات التنمية في المناطق التي تعاني من التهميش.

كذلك أكد الدكتور عزت محمود الخبير الاقتصادي، إن زيادة ميزانية الدولة، يعني زيادة نسبة المخصصات للقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أنه الاستفادات ستعود على المواطن بشكل مختلف وذلك من خلال زيادة المخصصات المالية للخدمات المختلفة مثل التعليم والصحة والطرق والصرف الصحي.

وأضاف محمود لـ"الوطن"، أن الميزانية تشمل زيادة خدمات الطرق والنقل، وبرامج الاجتماعية التي تقدمها الدولة للطبقة البسيطة بهدف مساعدتهم سواء في إسكان أو مبادرات صحية أو وظيفية.