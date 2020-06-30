إحباط تهريب 13660 عبوة منشطات لخارج البلاد

أحبطت وزارة الداخلية تهريب 13660 عبوة منشطات لخارج البلاد داخل حاوية أدوات منزلية عبر ميناء الإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، أكدت تصدير إحدى شركات الاستيراد والتصدير في الإسكندرية لحاوية إلى إحدى الدول العربية عبارة عن "أدوات منزلية"، وإخفاء كميات من العقاقير الطبية "منشطات" ضمن مشمولها، وتقدمت الشركة للجهات المعنية بمستنداتٍ على خلاف الحقيقة "من حيث الصنف والنوع والكمية" بقصد تهريبها لخارج البلاد دون الحصول على الموافقات اللازمة.

وتشكلت لجنة لكشف وجرد مشمول الرسالة، أسفرت عن ضبط 13660 عبوة منشطات عبارة عن عسل نحل ماركات مختلفة مجهولة المصدر، ومحظور تصديرها للخارج، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.