176 هنديا يغادرون القاهرة على متن رحلة استثنائية للخطوط الهندية

أقلعت طائرة تابعة لشركة الخطوط الهندية من مطار القاهرة الدولي، إلى دلهي وبهوبانيسوار وكولكاتا على متنها 176 راكبا من العالقين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتستأنف الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلاتها الدولية المنتظمة إلى عدة وجهات دولية اعتبارا من غدا الأربعاء، وذلك في ضوء الخطة التي أعلنتها الدولة اليوم، لتشغيل الأنشطة والمنشآت السياحية والفندقية والمطارات، وشركات الطيران.

يذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية، اعتبارا من أول يوليو، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة، تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.