بجانب كورونا ظهور 3 فيروسات في أسبوع.. وأطباء: العالم أصبح أكثر انتباها

فيروسات جديدة انتشرت على مدار الأيام القليلة الماضية بجانب جائحة فيروس كورونا، آخرها ما أعلنت عنه السلطات الإيطالية من ظهور إصابات بفيروس "ليزا Lyssa"، والذي نتج عنه إصابات بسيطة في إيطاليا.

كذلك أعلنت الصين أمس، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس إنفلونزا الخنازير، محذرين من إمكانية تحوله إلى جائحة عالمية، حيث إنه مزيج من 3 فيروسات، وأوضح العلماء أنه بما أن للفيروس سلالة جديدة، فالبشر لا يملكون المناعة ضده ما يستوجب مراقبته بعناية، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وقبل أسبوع، أنتشر فيروس "زيكا"، في البرازيل، وأحدث عدة إصابات بجانب انتشار كوفيد-19، وإحداث العديد من الإصابات من الفيروسين في البرازيل.

أطباء: انتشار فيروسات قديمة ليس له علاقة بكورونا

الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، أوضح أن العالم بعد انتشار فيروس كورونا أصبح أكثر حذرا من الفيروسات بصفة عامة، مشيرا إلى أن الفيروسات تتطور باستمرار ومن المتوقع لها أن تنتشر بين الأشخاص مدامت موجودة.

وأضاف شاهين لـ"الوطن"، أن انتشار تلك الفيروسات ليس له علاقة بكورونا، مشيرا إلى أن تلك الفيروسات في مرحلتها الطبيعية ولكن مع تركيز المجتمع الدولي أصبح هناك اهتمام كبير بأي حادثة إصابة.

وتابع أستاذ الفيروسات، أن فيروس ليزا ينتقل من خلال عقر الخفافيش للحيوان، وأول ظهور له كان في عام 2002، حينما ظهرت في الكلاب بمنطقة القوقاز، مضيفا أنه فيها يصاب الحيوان بالاضطراب والعدوانية، وعلاجه فور ومتاح.

بينما فيروس زيكا، الذي ينتقل من البعوض إلى البشر، يحتاج إلى وجود مجموعة قريبة من بعضها، إذ تنمو بعوضة زيكا في المناطق الحضرية الآهلة بالسكان، حيث يمكنها أن تتغذى على دم الإنسان، و تتكاثر بشكل أفضل في البيئة الدافئة والرطبة المكتظة بالسكان.

بينما قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن العالم بعد انتشار فيروس كورونا، أصبح أكثر انتباها وتركيزا مع الفيروسات، مشيرا إلى أن تلك الحوادث كانت تحدث في عدة دول من العالم في السابق ولكن الخوف والقلق لم يكن كالفترة الحالية.

وأضاف عز العرب لـ"الوطن"، أن كل دولة ظهر بها فيروس مختلف، وإذا تتبعنا تاريخ الدولة من ذلك الفيروس سنجده ظهر بها في وقت سابق، مشيرا إلى أن القلق يكون من الفيروس الواحد الذي يغزو عدة دول من العالم مثل كورونا.