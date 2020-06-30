بطائرات ورقية.. شباب الدقهلية يشاركون في مبادرة "ارفع رأسك فوق"

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم، مبادرة "ارفع رأسك فوق" احتفالا بذكرى 30 يونيو، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتحليق طائرات ورقية بلون علم مصر.

وقال علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إن المبادرة شهدت مشاركة كافة فئات المجتمع بتحليق طائرات ورقية بلون علم مصر، لتغطى السماء بأعلام مصرية في وقت واحد بمشاركة الهيئات الشبابية والرياضية بنطاق المحافظة.

وأضاف أن المبادرة انطلقت فى تمام الساعة الرابعة عصرا، حيث توجه المشاركين إلى مراكز الشباب مع مراعاة كافة الضوابط الاحترازية والمسافات الآمنة وقاموا بإطلاق طائراتهم الورقية.

وأشار إلى أن ذلك يأتى في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على الاحتفال بذكرى 30 يونيو، وعودة النشاط الرياضي بطريقة مختلفة وآمنة تزيد من الروح الوطنية والانتماء للوطن.