أبوبكر: 30 يونيو نجحت منذ أن بدأت.. ثورة حملت آمال المصريين

احتفى خالد أبو بكر، بالذكرى الـ 7 لثورة الـ 30 يونيو، مؤكدًا أن 30 يونيو ذكرى في كل بيت مصري، وحالة شعبية قلما تتكرر في حياة الشعوب، حيث شهدت تكاتف جميع الفئات والأطياف.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، إن ثورة 30 يونيو نجحت منذ أن بدأت، وهي ثورة بمثابة ملكية عامة لكل الناس، مضيفًا أن هذه الثورة واقع وتاريخ حمل الكثير من الطموح والآمال لدى المصريين.

وتابع: "تجربة ما بعد 25 يناير كانت قاسية جدًا على القوات المسلحة"، مضيفًا: "رجال الجيش بتوع حرب ومهمات ثقيلة، لكن المشهد والمؤامرات التي تعرضت لها الدولة دفعتهم للتحرك".

وواصل: "الإخوان لم يكن هدفهم فقط الحكم للدولة.. فقد أرادوا التشعب في المؤسسات والسيطرة على الدولة في القضاء والمخابرات والشرطة والمؤسسات.. المصريون تحركوا ضد خطر الإخوان الحقيقى.. هذه الثورة لن تنسى".