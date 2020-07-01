250 فرصة عمل.. معلومات عن أول مصنع للورق بالصعيد

250 فرصة عمل مباشرة، يوفرها أول مصنع لإنتاج الورق في الصعيد، مقام على 15 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية في شرق النيل بمحافظة المنيا،

تبلغ تكلفة إنشأ المصنع 230 مليون جنيه، ويعد أول مصنع لصناعة خام الورق المستخدم في الصناعات الورقية والكرتون على مستوى محافظات الصعيد، بطاقة إنتاجية تصل إلى 180 طن يوميا.

بدأ المصنع قبل أيام يؤتي ثماره بتشغيل خطوط الإنتاج، والتي تأتي في ظل الإلتزام بتطبيق بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة منعا لإنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إذ يتم إلزام جميع العمال والمشرفين والإداريين بإرتداء الكمامات الواقيه والحفاظ علي مسافات التباعد الآمنة، وكذ استخدام ورش الكحوليات والمعقمات والمطهرات أولا بأول، في ضوء جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وبدوره تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المنطقة الصناعية بالمطاهرة، لمتابعة المصنع الجديد الذي سيفتح آفاقا جديدة للتنمية على أرض عروس الصعيد، وكان برفقته المهندس محمود سعد المشرف على جهاز المنطقة الصناعية، والمهندسة شدي إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية.

أكد المحافظ حرصه الشديد على مناقشة وحل كافة مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تساهم في رفع معدلات النمو الإقتصادي، مشيراً إلى التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة والدعم لكافة المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.