البرازيل تسجل 33846 إصابة و1280 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت البرازيل، مساء أمس الثلاثاء، عن تسجيل 33846 إصابة و1280 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا الويم" الإخبارية الروسية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1402041، مضيفة أن عدد الوفيات في البلاد بلغ 59594 حالة.

وكانت السلطات الصحية أعلنت أمس الأول الاثنين، عن تسجيل 24052 إصابة و692 وفاة جديدة بالفيروس.

وتعتبر البرازيل، الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بكورونا المستجد، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.