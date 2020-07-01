الصين ترفض اتهامات أمريكية بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان

رفضت البعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة، التصريح الذي أدلت به الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، بشأن "انتهاكات مزعومة" لحقوق الإنسان في الصين.

وذكرت البعثة، في بيان نقلته وسائل إعلام صينية اليوم، أنّه "في 30 يونيو، أصدرت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تصريحا متحيزا بشكل خطير، وأطلقت تعليقات لا أساس لها عن حالة حقوق الإنسان في الصين، وتتدخل في الشؤون الداخلية للصين، والصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة".

وأضافت البعثة، أنّ "المواطنين بإمكانهم التحدث بصورة أفضل عن حالة حقوق الإنسان في بلادهم، والحكومة الصينية دائما ما تضع الشعب في المقام الأول، وتعزز حقوق الإنسان وتحميها في مسار التنمية، وتتبع مسارا ذا خصائص صينية لتطوير حقوق الإنسان".

وأوضحت البعثة: "حققت الصين تقدما ملحوظا في مجال حقوق الإنسان. وعلى أرضها التي تبلغ مساحتها 9.6 مليون كيلومتر مربع، لا توجد حرب، ولا تشرد، ولا خوف. ويعيش 1.4 مليار صيني في سلام وحرية وسعادة، وهذا هو أكبر مشروع لحقوق الإنسان وأفضل ممارسة لحقوق الإنسان، ومساهمة هائلة تقدمها الصين للقضية العالمية لحقوق الإنسان".

وأشارت البعثة الصينية، إلى أنّ حالة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة هي التي تستدعي الانتباه الدولي، وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرا، مناقشات طارئة وتبني بالإجماع قرارا يدين بشدة الممارسات العرقية العنصرية المستمرة التي أدت إلى وفاة جورج فلويد.

وتابعت البعثة، "نحث الولايات المتحدة على الاستماع إلى صوت العدالة من المجتمع الدولي، ونحث الولايات المتحدة على التفكير الجاد في مشاكلها"، موضحة أنّ الصين قوية جدا في الدفاع عن مصالحها الوطنية، ومعارضة التدخل الخارجي، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وأي محاولة لتسييس قضية حقوق الإنسان، واستخدام حقوق الإنسان لتشويه سمعة الصين، محكوم عليها بالفشل.