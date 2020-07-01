مستشار الرئيس للمصريين: استخدموا الكمامات المعتمدة وحافظوا على التباعد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنّ الدولة فعلت كل ما تستطيع فعله وما زالت من أجل مواجهة فيروس كورونا، ووضعت خططا مستقبلية قريبة وبعيدة ومتوسطة المدى، مشددا على ضرورة مساهمة المواطنين بكل الإجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّه يجب استخدام الكمامات المعتمدة في التعاملات الحياتية واليومية بمصر، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، خاصة مع فتح الحياة مرة أخرى وعودتها لطبيعتها لابد أن يكون بمحاذير.

وتابع تاج الدين أنّه يوجد تسابق عالمي كبير جدا في سرعة إنتاج اللقاحات، موضحا أنّ اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا من المحتمل تداولها في شهر 9 و10 المقبل، واللقاح الأول هو الذي توصلت له جامعة أكسفورد وطورته والشركات تتسابق على إنتاجه، قبل التجارب بالمرحلة الثالثة لضمان توفر اللقاح.

واستكمل تاج الدين أنّ شركات أخرى كثيرة في الصين والهند وغيرها وصلت لمراحل نهائية من اللقاح، موضحا أنّ مصر تتابع إنتاج هذه اللقاحات مع مؤسسة اللقاحات العالمية ويتم الترتيب معها للحصول على حصة من اللقاحات وأخذ حصة من كل هذه الجهات لتوفير اللقاحات.