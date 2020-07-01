3236 راكبا يغادرون مطار القاهرة على متن 38 رحلة

يغادر مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم الأربعاء، 38 رحلة دولية إلى عدة وجهات مختلفة، أوربية، وعربية، وآسيوية، وأفريقية، تزامنا مع عودة حركة الطيران بعد توقف استمر نحو 3 أشهر، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بشأن استئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت مصادر في المطار، إنّه من المقرر أن يغادر القاهرة على مدار 24 ساعة 38 رحلة دولية تقل على متنها 3236 راكبا لعدة وجهات مختلفة، ويتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، ومراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر أنّ سلطات المطار اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى نشر الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، إضافة إلى جاهزية فرق الحجر الصحي للكشف الطبي على الركاب والأطقم الطائر والعاملين بالمطار.

وكان وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من الأربعاء، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.